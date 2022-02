Tinne Van der Straeten (ministre fédérale de l’Énergie) : "Allons de l’avant dans la recherche sur le nouveau nucléaire"

Accord sur les prix de l'énergie : Les députés de la majorité pressent le gouvernement de trouver des "solutions qui valent plus que pour un seul hiver"

Pendant ce temps, les ministres des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) et de l'Énergie Tinne Vander Straeten (Groen) sont invités à continuer le travail sur une réforme des accises et sur un système de cliquet sur l'électricité et le gaz naturel.