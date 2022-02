Les livraisons de gaz russe vers l'Europe en hausse, mais toujours sous la moyenne de 2021

Les livraisons de gaz naturel à destination de la Slovaquie et passant par l'Ukraine ont augmenté de 16 % lundi par rapport à vendredi, selon le gestionnaire du réseau slovaque Eustream. Le flux s'établit actuellement à 662 gigawattheure (GWh) par jour. Si c'est plus qu'à la veille du week-end, l'approvisionnement en gaz via l'Ukraine reste toutefois sous la moyenne des 811 GWh livrés quotidiennement l'année passée.

La Russie est le principal fournisseur de gaz de l'Europe. Or, le prix du gaz européen est influencé par les tensions géopolitiques entre Moscou et les pays occidentaux concernant l'afflux de troupes russes à la frontière avec l'Ukraine. Les prix du gaz naturel en Europe ont fortement baissé la semaine dernière après une reprise des livraisons via l'importante route passant par l'Ukraine. Ensuite, les volumes de gaz ont à nouveau diminué.

Les États-Unis estiment que la Russie s'apprête à envahir l'Ukraine. Le Kremlin dément pour sa part toute intention belliqueuse envers Kiev mais lie une désescalade des tensions à des traités garantissant notamment le non-élargissement de l'Otan, en particulier à l'Ukraine.

L'Union européenne a, de son côté, initié des discussions avec d'autres pays fournisseurs de gaz, comme les États-Unis, le Qatar et l'Azerbaïdjan, afin de diversifier ses sources d'approvisionnement au cas où les tensions autour de l'Ukraine mèneraient la Russie à fermer le robinet. Moscou est néanmoins fortement dépendante de ses exportations en gaz naturel et en pétrole. Selon certains experts, elle ne se risquerait dès lors pas facilement à couper tout approvisionnement de l'Europe.