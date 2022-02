Synergrid tient son nouveau secrétaire général

Le conseil d'administration de Synergrid, la fédération des gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz, a choisi Patrick Reyniers comme nouveau secrétaire général, a annoncé la fédération lundi dans un communiqué.

"Patrick Reyniers possède plus de 35 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie. Il y a occupé divers postes dans le Transport ainsi que dans la Production, le Trading et la Distribution d'énergie. Depuis 2009, il est principalement connu comme responsable du programme 'Résaux Intelligents' chez Eandis et Fluvius", informe Synergrid.

"Non seulement l'arrivée massive de nouvelles consommations tels que les véhicules électriques et les pompes à chaleurs sont un nouveau défi. Mais aussi l'apparition de nouvelles énergies comme l'hydrogène et le biométhane permettront de créer une approche plus collaborative entre ces énergies pour aboutir à une efficacité maximale dans la transition énergétique", commentait le nouveau secrétaire général. "En tant que plate-forme d'échange entre gestionnaires de réseaux, Synergrid est le lieu de concertation par excellence où nous pouvons débattre et dessiner ensemble les évolutions de notre secteur et du marché au niveau systémique, technique, régulatoire et social."