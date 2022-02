Explosion des prix de l'énergie : 12 communes se tournent vers l'achat groupé pour obtenir de meilleurs prix

Par la porte ou par la fenêtre, les pouvoirs publics tentent de lutter contre la flambée quasiment ininterrompue des prix de l'énergie. Selon les derniers chiffres de la Creg, le régulateur belge de l'énergie, "entre décembre 2020 et décembre 2021, la facture annuelle moyenne d'électricité des Belges a augmenté de 59,24 %, la faisant passer de 870,37 € à 1 386,05 €. Quant à la facture de gaz, cette dernière est passée de 1 051,31 € à 2 780,21 €, soit une hausse de 164,45 %".

"L'union fait la force"

Pour enrayer la spirale actuelle, 12 communes belges ont décidé de se tourner vers Wikipower, plateforme belge d'achats groupés, afin de réaliser un achat groupé. "Pour contrer cette hausse historique, l'achat groupé d'énergie apparaît donc comme étant la solution privilégiée par de nombreuses villes et communes belges. Incontestablement, la force du groupe et la solidarité sont des outils essentiels pour atténuer les effets incontournables de cette augmentation spectaculaire. De plus, cette action est non seulement ouverte aux citoyens des entités partenaires mais également à l'ensemble de la population belge", détaille la plateforme par voie de communiqué.

Les 12 communes concernées sont Etterbeek, Sprimont, Braives, Jodoigne, Enghien, Silly, Ath, Antoing, Farciennes, Sambreville, Fosses-la-Ville et Walcourt. "Grâce à nos douze partenaires locaux actuels, nous espérons rassembler 30 000 ménages d'ici la fin du mois de mars. Cela nous permettra de mettre en concurrence les fournisseurs pour obtenir des tarifs plus compétitifs que ceux qui sont habituellement proposés", se félicitait Maxime Beguin, CEO de Wikipower.

Le principe ? Faire jouer la concurrence

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ? Outre les communes, les citoyens intéressés sont invités à se signaler sur la plateforme de Wikipower et à s'y inscrire gratuitement. "Grâce aux nombreux participants, Wikipower peut lancer un appel d'offres auprès des fournisseurs. Celui qui remet les tarifs les plus bas remporte la mise en concurrence. Les ménages et entreprises inscrits recevront leur offre personnalisée par email ou par courrier à partir du début du mois d'avril. Après avoir reçu son offre, chaque participant sera libre de l'accepter", précise-t-on encore du côté de la plateforme.

Fin 2021, le processus d'achat groupé de Wikipower avait séduit près de 59 000 ménages, un record absolu d’inscriptions pour la société liégeoise.