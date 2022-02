L'opposition turque dit stop à l'explosion des prix de l'énergie et exhorte le gouvernement à agir

Le plus grand parti d'opposition de Turquie, le CHP, a protesté contre les prix élevés de l'énergie et l'inflation, avertissant que de nombreuses personnes s'appauvrissent. Le gouvernement doit annuler les augmentations de prix, a déclaré le CHP ce mercredi.

Le parti a publié un communiqué de presse commun dans toutes les provinces du pays en signe de protestation. À Ankara, les gens ont brûlé leurs billets, comme on peut le voir sur les images.

©BELGA

La Turquie est aux prises avec une crise monétaire. La livre turque perd de plus en plus de valeur, ce qui entraîne une augmentation du prix des produits importés. Les prix de l'énergie ont explosé au début de cette année. Les prix de l'électricité pour les familles ont augmenté de moitié. La nourriture et les transports deviennent également plus chers. En janvier, l'inflation en Turquie a atteint près de 49 %. L'effet d'une augmentation d'environ 50 % des salaires minimums à la mi-janvier a donc été largement annulé.

Demande des mesures de la part du gouvernement

Le CHP souligne que la crise économique et énergétique pousse les gens à la pauvreté. "Nous serons dans les rues jusqu'à ce que les augmentations de prix soient contrées", peut-on lire. Les commerçants turcs déclarent que leurs factures d'électricité sont désormais plus élevées que le loyer qu'ils paient, et de nombreux restaurateurs turcs suspendent depuis plusieurs jours leurs factures d'électricité astronomiques à leurs fenêtres. Mardi, les médecins et les infirmières avaient protesté pour obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail.

Le ministre turc de l'énergie, Fatih Dönmez, assure que le gouvernement étudie des mesures visant à soutenir les citoyens et les commerçants. La hausse des prix de l'énergie est actuellement un problème majeur dans le monde entier.

Malgré une inflation élevée, le président Recep Tayyip Erdogan insiste pour réduire les taux d'intérêt, ce qui augmente encore l'inflation.