"Le télétravail obligatoire n'est plus tenable", déplore le Syndicat Neutre pour Indépendants

Pour le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI), il faut mettre un terme au télétravail obligatoire. Pour les PME, cette obligation n'est plus gérable, il faut des assouplissements rapides, demande le SNI. Cela ne signifie pas pour autant que les PME sont rétives au télétravail. "Plus de la moitié continuera en effet à l'appliquer après la crise mais en l'adaptant à leurs réalités, ce que le télétravail obligatoire ne permet que difficilement", explique le SNI.

"Le télétravail obligatoire 4 jours semaines a fortement distendu les liens sociaux entre les travailleurs. N'oublions pas non plus l'effet négatif du télétravail sur le commerce et l'horeca. Il n'y a pratiquement plus personne pour prendre un lunch à midi ou pour faire ses courses après le travail", souligne le SNI.

Le télétravail a par ailleurs une influence qui devient négative sur la productivité des employés pour 63 % des employeurs, selon le SNI.