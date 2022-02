L'Horeca réagit aux décisions du Codeco: "On attendait ce moment depuis longtemps"

Le passage au code orange est une "très bonne nouvelle" pour l'Horeca, selon Fabian Hermans, le président de la Fédération Horeca Bruxelles. Le port du masque n'est ainsi plus obligatoire pour les clients, la règle des six personnes par table est supprimée et il n'y aura plus d'heure de fermeture (alors qu'actuellement les établissements doivent fermer leurs portes à minuit).

"On attendait ce moment depuis longtemps, s'enthousiasme Fabian Hermans. Nous allons enfin pouvoir exercer notre métier de manière quasiment normale". La fin de l'obligation du télétravail est aussi perçue de manière très positive par le secteur. "Cela va nous permettre de refaire des événénements professionels et autres. C'est une très bonne chose pour les traiteurs, notamment. Il faut maintenant que les congrès redémarrent le plus rapidement possible, car la situation des hôtels est catastrophique, tout comme l'est celle du milieu de la nuit".