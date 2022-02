La Belgique approuve la création d'un centre d'expertise en hydrogène : "Nous voulons être des pionniers"

Le gouvernement fédéral a approuvé vendredi la création d'un centre d'expertise en hydrogène baptisé '"Hydrogen Test Facility". Il permettra aux universités, centres de recherche et entreprises de tester, développer et mettre à l'échelle des technologies liées à l'hydrogène. Ce centre constitue une nouvelle étape de la stratégie fédérale sur l'hydrogène, qui se concentre sur l'importation d'hydrogène vert, thème de la mission royale à Oman plus tôt ce mois-ci.

Des projets doivent être sélectionnés pour faire de la Belgique "une plaque tournante" de l'importation et du transit grâce à une dorsale hydrogène, ont souligné dans un communiqué la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten et le secrétaire d'État à la Relance et aux Investissements stratégiques Thomas Dermine. "La création de ce centre renforce le rôle de pionnier de la Belgique en matière de technologie de l'hydrogène. Il s'agit d'une nouvelle étape importante et cruciale pour rendre notre industrie à forte intensité énergétique plus verte."

Le projet est soutenu par un montant de 16,2 millions d'euros sur la période 2022-2024. L'Institut von Karman pour la dynamique des fluides (VKI) a été sélectionné pour coordonner et opérationnaliser l'installation d'essai. "Par son expérience, son expertise et son réseau, le VKI est le candidat légitime pour assurer la coordination et l'opérationnalité de ce type d'infrastructure de test de la taille d'un démonstrateur industriel en matière de technologie de l'hydrogène", glissait d'ailleurs Thomas Dermine.

Le projet consiste à développer une infrastructure générique sur un nouveau site pouvant héberger les installations nécessaires pour effectuer des essais expérimentaux à grande échelle. La première phase consiste au lancement d'une étude économique et technique et prévoit la sélection d'un site adapté. Par la suite, l'installation de test sera construite et des partenariats avec des acteurs industriels seront créés.

Sur le modèle de l'éolien offshore

La Belgique compte montrer rapidement son expertise dans le domaine, à l'image de son travail avec l'éolien offshore. "Il y a plus de dix ans, la Belgique était pionnière dans le domaine de l'éolien offshore et est aujourd'hui dans le top 5. Nos entreprises belges construisent des parcs éoliens offshore dans le monde entier, contribuant ainsi à la lutte globale contre le réchauffement climatique. Avec l'hydrogène vert, nous voulons être des pionniers et montrer à nouveau la voie", ajoute le communiqué commun.

Une démarche qui doit aussi soutenir la Belgique à atteindre son objectif de neutralité climatique d'ici 2050. "Après la mission royale à Oman placée sous le signe de l'hydrogène, le gouvernement fédéral fait un pas de plus vers la concrétisation de sa stratégie fédérale hydrogène qui ambitionne notamment d'offrir à nos entreprises belges un rôle de leader, tout comme nous l'avons fait dans le secteur de l'éolien en mer", confirmait la ministre de l'Energie.