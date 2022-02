L'inflation en République tchèque atteint presque 10 %

Il s'agit du niveau le plus élevé depuis près de 25 ans.

L'inflation en République tchèque, qui est membre de l'Union européenne mais pas de la zone euro, a atteint près de 10 % (9,9 %) en janvier, a annoncé lundi le bureau des statistiques de la CSU. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis près de 25 ans. Les denrées alimentaires, l'énergie, les carburants et le logement sont devenus plus chers dans ce pays d'Europe centrale le mois dernier, selon l'enquête.

L'inflation atteint également des sommets dans d'autres pays européens, mais la République tchèque, comme les États baltes, est l'un des pays où la hausse des prix est la plus forte. La Belgique fait également moins bien que la moyenne, avec un taux d'inflation de 7,59 % en janvier, le niveau le plus élevé depuis près de quarante ans.

La banque centrale de Prague resserre sa politique monétaire depuis l'été dernier : les taux d'intérêt ont été relevés à plusieurs reprises pour atteindre 4,5 %. Pour échapper aux prix élevés, de plus en plus de Tchèques font leurs courses en Pologne voisine, où la TVA a été réduite sur un certain nombre de produits de base.