Seuls 3 % des employés dans le monde veulent retourner au bureau à plein temps

Seuls 3 % des employés de bureau dans le monde souhaiteraient retourner au bureau cinq jours par semaine. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par les consultants Advanced Workplace Associates. Le sondage montre également que les travailleurs menacent de démissionner si leurs patrons les obligent à retourner au bureau à plein temps.

Pas moins de 86 % des employés de bureau souhaitent continuer à travailler à domicile au moins deux jours par semaine, a indiqué le cabinet de conseil après avoir interrogé près de 10 000 personnes dans le monde entier, notamment dans les secteurs de la finance, des technologies et de l'énergie. Toutes les tranches d'âge ont la même opinion, ajoute le cabinet. Les employés ont dit qu'ils préféraient aller au bureau les mardis, mercredis et jeudis.

De nombreuses grandes banques telles que Citigroup, HSBC et NatWest Group déclarent que leur personnel peut continuer à travailler en grande partie à domicile. Certaines entreprises de fintech, comme Revolut et Eigen Technologies, permettent même à leur personnel de travailler entièrement à distance.

Pas d'impact sur la productivité

"Les employeurs doivent prendre conscience que le génie est sorti de la bouteille", déclare Andrew Mawson, directeur général d'Advanced Workplace Associates. "Les employés ont vu que la flexibilité peut fonctionner et les employeurs qui ne sont pas sensibles aux besoins de leur personnel en subiront les conséquences."

Le groupe NatWest s'attend à ce qu'environ 87 % de ses 60 000 employés partagent le travail entre le domicile et le bureau à long terme. Actuellement, environ 10 000 personnes, y compris les traders et le personnel des agences et des centres de données, travaillent encore entièrement au bureau, a déclaré Sam Bowerman, l'un des directeurs des ressources humaines de la banque, dans une interview au début du mois.

"Nous voulons éviter de forcer le personnel à venir au bureau un certain nombre de jours par semaine. Jusqu'à présent, nous n'avons constaté aucun impact sur la productivité et la flexibilité a suscité beaucoup de bonne volonté parmi le personnel", a déclaré M. Bowerman.