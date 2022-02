Accord sur le marché du travail : un syndicat libéral dénonce la mise à l'écart des partenaires sociaux

Le syndicat libéral CGSLB critique le fait que le gouvernement fédéral ait mis à l'écart les partenaires sociaux dans la conclusion de l'accord sur le travail. L'organisation critique"la méthode de travail selon laquelle si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un avis unanime, le gouvernement se saisit à nouveau de la question sans tenir compte de certaines incohérences des décisions prises".

Le syndicat demande donc instamment au ministre fédéral du Travail, Pierre-Yves Dermagne, de s'expliquer dans les plus brefs délais. Le syndicat souligne qu'il y a effectivement des points positifs dans l'accord sur le travail, comme l'augmentation du nombre de jours de formation, les critères permettant de distinguer les travailleurs indépendants de la plateforme et l'annonce plus tôt des horaires variables pour les personnes travaillant à temps partiel. Toutefois, l'CGSLB se demande à quoi ressembleront ces mesures dans la pratique.

D'autre part, il y a aussi certaines mesures à propos desquelles le syndicat libéral est critique. Il s'agit notamment du nouveau règlement sur le commerce électronique et des futures expériences sur le travail du soir qui peuvent être lancées sans l'approbation d'un seul syndicat. Le syndicat considère également les projets de transition, dans lesquels un employé peut déjà commencer à travailler pour un autre employeur pendant sa période de préavis, "comme une érosion des règles de licenciement existantes".

"Le syndicat libéral attend donc avec impatience les textes définitifs afin de préparer les avis et de porter un jugement définitif sur ce contrat de travail", écrit-il dans son communiqué.