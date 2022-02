"Au niveau du coût de la main-d’œuvre, la Belgique occupe la 73ème place sur 75 au niveau mondial"

Le marché du travail en Belgique va-t-il encore réussir à attirer les acteurs étrangers chez lui ? Son attractivité semble en tout cas en recul. C'est ce qu'indique la dernière analyse du spécialiste des solutions à l'emploi ManpowerGroup, qui vient de publier la huitième édition de son classement mondial de la main-d'œuvre. Ce Total Workforce Index permet de comparer le marché de l'emploi au niveau mondial en analysant 200 critères répartis en cinq catégories : la disponibilité des compétences, le coût du travail, le cadre réglementaire, la productivité et la facilité du télétravail. Et en 2021, la Belgique a perdu quelques places.

Le coût de la main-d’œuvre, encore et toujours

Dans le classement mondial, la Belgique occupe la 42ème place sur 75. Pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), elle se retrouve au 27ème rang sur 40, soit "un recul de 8 places au niveau mondial et de 7 places au niveau régional par rapport à la précédente édition", indique ManpowerGroup. Pas brillant, donc.

"C'est un mauvais signal pour l'attractivité de notre pays, que ce soit pour les investissements en provenance de l'étranger ou les décisions de créations d'emplois", explique Sébastien Delfosse, Managing Director de ManpowerGroup BeLux.

Sans grande surprise, le résultat global de la Belgique est plombé par le coût de la main-d'œuvre, réputé très élevé. "Plusieurs facteurs continuent à peser négativement sur la performance de notre marché du travail, avant tout le coût de la main-d'œuvre où la Belgique occupe la 73e place sur 75 au niveau mondial. Par ailleurs, des efforts doivent continuer à être entrepris au niveau réglementaire pour améliorer la productivité et la flexibilité, mais également le taux d'emploi ou la facilité d'entreprendre afin de libérer le potentiel d'innovation dans les trois régions du pays", ajoute-t-il.

Point positif : un marché du travail parmi les plus mûrs

Il ne faut toutefois pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La Belgique garde des atouts. "Selon notre analyse, notre pays figure dans la catégorie des 20 marchés de l'emploi les plus matures au monde. Notre main-d'œuvre reste reconnue pour son haut niveau de qualification, et peut s'appuyer sur des infrastructures de formation permettant d'assurer la transition numérique", souligne encore Sébastien Delfosse.

Ces marchés mûrs "comptent le plus grand nombre de 'talents en croissance' possédant les compétences numériques (avec au minimum 40 % de la main-d'œuvre hautement qualifiée, 46,7 % en Belgique) et abritant des infrastructures performantes au niveau de la formation ('upskilling' et 'reskilling')".

La Belgique figure également dans la première moitié du classement pour la disponibilité de sa main-d'œuvre (25ème/16ème) et la facilité du télétravail (28ème/16ème). "Ce critère évalue les différentes dimensions du télétravail tels que le nombre de personnes capables de travailler à distance, l'accès aux technologies et la performance des outils de communication, la maîtrise des risques liés à la cybersécurité, la performance des services en ligne de l'administration, les aspects réglementaires ou la dimension humaine", ajoutent les auteurs de l'étude.

Les Etats-Unis en tête, les Pays-Bas premiers pour l'Europe

Dans l'ensemble, ce sont les Etats-Unis qui parviennent à se hisser au sommet du classement, suivis par Singapour, le Canada, Hong Kong et les Pays-Bas. Pour la zone EMEA, derrière nos voisins néerlandais, ce sont la Suisse, la Norvège, Bahreïn et Israël qui complètent le top 5.

Mais peu importe la place dans le classement, Manpower insiste sur les défis à venir pour l'ensemble des marchés, qu'il s'agisse des pénuries ou de la numérisation. "Avec des pénuries de main-d'œuvre se situant à des niveaux jamais atteints – 83 % en Belgique et 69 % au niveau mondial – il n'a jamais été aussi difficile d'attirer, d'activer et de retenir les talents susceptibles d'alimenter la croissance. L'accès à la main-d'œuvre qualifiée et plus particulièrement aux talents possédant les compétences numériques nécessaires à la transformation des entreprises s'impose dans les décisions d'investissement prises au niveau national ou international, à court, moyen et long terme. Toutes les questions liées aux talents sont plus que jamais au cœur de la stratégie des entreprises", rappellent les auteurs du rapport.