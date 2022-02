La fédération technologique Agoria qualifie l'accord sur le travail d'"occasion manquée"

La fédération technologique Agoria qualifie l'accord de travail conclu par le gouvernement fédéral hier soir d'"accord des occasions manquées". Selon la fédération technologique, l'accord ne permettra pas d'atteindre un taux d'emploi de 80 % - l'objectif du gouvernement.

Cette nuit, le gouvernement fédéral a trouvé un accord sur le travail comportant un ensemble de mesures visant à atteindre un taux d'emploi de 80 % d'ici 2030. Toutefois, Agoria doute que le paquet de mesures permette d'atteindre cet objectif. Selon la fédération technologique, l'accord s'apparente surtout à "une perte de temps pour un marché du travail qui s'enflamme".

Agoria énumère un certain nombre de lacunes, comme le fait de ne pas encourager davantage le travail au détriment de l'inactivité. "Une solide incitation financière pour que les gens aillent travailler ou restent au travail - sans alourdir le coût salarial - est la principale recette pour l'activation. Le manque de courage pour jeter cette carte sur la table dévalorise l'ensemble de cet accord, qui devient de facto un accord d'opportunités manquées", déclare Jeroen Franssen, expert en politique du marché du travail chez Agoria.

En outre, la fédération technologique estime que les mesures concernant la flexibilité, telles que la semaine de quatre jours et le droit à la déduction, sont plutôt de la "poudre aux yeux". Selon Agoria, l'accord sur le développement des compétences est également assez maigre. Selon la fédération technologique, le seul aspect positif de l'accord est la possibilité pour le salarié de commencer à travailler pour le nouvel employeur sur une base volontaire ou de suivre une formation pendant la période de préavis.

"Si nous prenons au sérieux l'ambition de faire travailler plus de cinq cent mille Belges supplémentaires d'ici 2030 et d'améliorer ainsi leur bien-être, je crains et je regrette que nous devions opposer un 'non' clair à cet accord", conclut Mme Franssen.