"L'accord ne résoudra pas la pénurie de main-d'œuvre", selon le Voka

L'organisation voit une flexibilité et des droits sociaux supplémentaires pour les employés, mais pas pour les employeurs.

Le pacte social du gouvernement fédéral contient trop peu de mesures pour atténuer les tensions sur le marché du travail et augmenter le taux d'emploi. C'est ce qu'a déclaré le Voka, le réseau flamand d'entreprises, dans une réaction mardi matin. "L'accord sur le travail pèse beaucoup trop lourd."Le Voka considère le paquet de mesures convenues comme une "occasion manquée". "L'accord sur le travail n'offre aucune solution aux nombreuses entreprises qui cherchent aujourd'hui à recruter de nouveaux employés", indique le rapport.

En outre, l'organisation voit une flexibilité et des droits sociaux supplémentaires pour les employés, mais pas pour les employeurs. "Les employés individuels gagnent en flexibilité grâce à la possibilité de la semaine de quatre jours, à la régulation par semaine et au droit à la déconnexion. Mais cette flexibilité ne s'applique pas aux employeurs", déclare le directeur général Hans Maertens. "Ces mesures n'entraîneront pas une augmentation des emplois, mais une organisation du travail plus difficile pour l'employeur."

Le droit à la déconnexion, qui stipule que les employés peuvent être déconnectés en dehors des heures de travail, est particulièrement bien accueilli. Selon le Voka, le règlement témoigne d'un "manque de confiance" envers les employeurs, "qui sont parfaitement capables d'organiser leur travail de manière responsable eux-mêmes ou en consultation avec les employés et les partenaires sociaux."

Toutefois, le réseau d'entreprises reconnaît qu'une "première étape" est franchie pour rattraper le retard en matière d'e-commerce. La loi sur le licenciement actif, qui permet à une personne de suivre un cours de formation pendant la période de préavis, est également bien accueillie.