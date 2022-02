Le prix du fioul à son plus haut niveau depuis février 2013

Le prix maximum du prix du fioul augmentera mercredi pour atteindre son niveau le plus élevé depuis neuf ans. Ceux qui commandent plus de 2 000 litres paieront un maximum de 0,9103 euro par litre. Il s'agit du montant le plus élevé depuis février 2013. Ceux qui commandent moins de 2 000 litres paieront un maximum de 0,9408 euro par litre.

Le prix du fioul est en hausse depuis un certain temps. Cela est dû à la cotation plus élevée des produits pétroliers et/ou de leurs biocomposants sur les marchés internationaux, selon le Service public fédéral Économie.