Tensions en Ukraine : les États-Unis offrent 1 milliard de dollars de garanties

Les États-Unis ont offert à l'Ukraine une garantie d'État allant jusqu'à un milliard de dollars (équivalent à environ 883,5 millions d'euros), a déclaré le ministre des affaires étrangères Antony Blinken dans un communiqué. La garantie devrait permettre à l'Ukraine de contracter plus facilement des prêts. "Cette offre, combinée au partenariat solide entre l'Ukraine, le FMI, d'autres institutions financières internationales, le G7 et les donateurs bilatéraux, renforcera les possibilités de l'Ukraine en matière de stabilité économique, de croissance et de prospérité pour son peuple face au comportement perturbateur de la Russie", peut-on lire dans l'annonce.

Entre 2014 et 2016, les États-Unis ont déjà accordé trois garanties publiques d'un milliard de dollars chacune à l'Ukraine. "Ces garanties ont été cruciales pour que l'Ukraine réussisse à stabiliser son économie au cours de la période précédente, lorsque la Russie agissait de manière agressive", a déclaré M. Blinken. En 2014, la Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée et a depuis soutenu les séparatistes dans l'est de l'Ukraine.

Les Américains n'excluent pas un soutien supplémentaire au pays.