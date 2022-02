La Chine prévoit de consommer encore plus de charbon en 2022

La Chine va augmenter cette année sa consommation de charbon pour soutenir la reprise économique après des pénuries d'électricité, a annoncé le Premier ministre Li Keqiang, en dépit des engagements de Pékin à réduire ses émissions de CO₂ .

Le pays a subi l'été dernier de plein fouet la flambée du coût mondial des matières premières, en particulier du charbon, dont la Chine dépend à 60 % pour alimenter ses centrales électriques.

Cette situation a forcé les centrales à tourner au ralenti, malgré une forte demande, et entraîné un rationnement de l'électricité, qui a fait bondir les coûts de production pour les entreprises. La situation s'est depuis stabilisée.

La sécurité énergétique doit cependant être "préservée", a averti mardi le Premier ministre chinois, cité par l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

"L'approvisionnement en charbon sera accru et les centrales électriques au charbon seront aidées pour fonctionner à pleine capacité afin de produire davantage d'électricité", a indiqué Li Keqiang, selon le compte rendu d'une réunion consacrée à la situation économique.

Aucun objectif chiffré n'a été donné.

Pour alléger la pression, les autorités avaient déjà autorisé ces derniers mois la réouverture de mines de charbon. Le président chinois Xi Jinping a promis de commencer à réduire les émissions carbonées de son pays avant 2030.

La Chine est le pays du monde qui investit le plus dans les énergies propres. Mais le géant asiatique reste à la fois le premier producteur mondial de charbon et le premier pollueur mondial. Selon des chiffres officiels, la consommation de charbon en Chine a encore augmenté l'année dernière (+4,7 % sur un an).