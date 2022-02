Le prix moyen des téléphones portables continue de grimper. La courbe des prix et la montée en puissance des téléphones de seconde main ne sont pas sans rappeler les tendances observées sur d'autres marchés.

Le prix moyen des smartphones est de plus en plus élevé

Les dernières données rassemblées par le spécialiste de la collecte et de l'analyse de données GfK ne trompent pas : le prix des smartphones est en hausse.

Pour l'année 2021 en France, le chiffre d'affaires total de la vente de smartphones s'élevait à 6,9 milliards d'euros, avec un prix moyen par appareil de 446 euros.

La moyenne des prix est tirée vers le haut non seulement par les modèles les plus évolués, mais également par les entrées de gamme. Par exemple, les derniers modèles tant chez Apple (avec l'iPhone 13 Pro Max) que chez Samsung (S22 Ultra) tournent désormais aux alentours des 1 500 euros. En bas de l'échelle, s'il est encore possible de s'offrir un entrée de gamme à des prix raisonnables, sous les 200 euros, la part de ce marché est en recul (de 38 % en 2019 à 33 % en 2021).

Les semi-conducteurs, encore et toujours

Si le chiffre d'affaires du secteur est en hausse, le nombre de nouveaux smartphones vendus est pourtant... en baisse, d'environ 10 % depuis 2019. Deux facteurs sont avancés pour justifier cette diminution des achats de neufs. D'un côté, les smartphones d'occasion (reconditionnés) connaissent aujourd'hui un certain succès auprès du grand public. Que ce soit pour des raisons financières (prix d'achat inférieur, avec une moyenne de 279 euros) ou écologiques (empreinte environnementale plus faible grâce à la réutilisation d'appareils déjà existants), ils se font aujourd'hui une place au soleil.

Sans oublier que le secteur connait, comme beaucoup d'autres dans le domaine de la technologie, une importante pénurie de semi-conducteurs. Face à ce manque presque chronique en matériaux et puces électroniques, il est parfois difficile d'obtenir certains smartphones dans des délais courts. Certains se tournent donc vers le seconde main, qui permet d'obtenir son nouveau bijou rapidement. Le même phénomène est par exemple visible dans le secteur automobile, avec une explosion des ventes de voitures d'occasion pour pallier l'indisponibilité de voitures neuves. Mais avec, là aussi, une inévitable flambée des prix...