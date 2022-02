Démission spontanée des éclusiers : "Il n'y a pratiquement plus de navigation intérieure possible en Flandre"

Il n'y aura pratiquement plus de navigation intérieure en Flandre en raison d'une grève spontanée qui a éclaté parmi le personnel de De Vlaamse Waterweg. Ceci a été annoncé par les syndicats et confirmé par l'agence. Entre autres, le personnel qui fait fonctionner les écluses a spontanément démissionné. "C'est le cas à Bruges, à Wintam et sur le canal Albert", indique Ilse Remy d'ACV Public Services. "Il n'y a pratiquement plus de navigation intérieure possible en Flandre."

Le Vlaamse Waterweg - l'agence qui gère les voies navigables flamandes - confirme la grève. "Un certain nombre d'écluses sont fermées, notamment sur le canal Albert. Presque plus aucune navigation intérieure n'est possible", déclare la porte-parole Liliane Stinissen.

D'après les syndicats, le personnel se met au chômage technique en raison de la pénurie chronique de personnel. "Un travail qualitatif et sûr n'est plus possible en raison du manque de personnel".