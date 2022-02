Facture d'énergie : les demandes pour un plan de paiement ont doublé

Cette semaine, la fédération sectorielle Febeg a annoncé - sur la base de chiffres jusqu'à la mi-décembre - qu'il n'y avait pas encore d'augmentation significative de la demande de facilités de paiement. "Mais sur la base de nos modèles, cela ne durera pas longtemps", a déclaré l'agence de recouvrement Intrum. "Les signes sont là et les conséquences sont inévitables."

En raison de l'explosion des prix du gaz et de l'électricité, de plus en plus de Belges ont du mal à payer leurs factures d'énergie. Concrètement, le nombre de personnes ayant demandé un plan de paiement à leur fournisseur d'énergie a doublé, selon Intrum. En outre, l'encours de la dette par client incapable de rembourser a augmenté en moyenne de 40 %. La valeur moyenne d'un dossier de recouvrement de créances est désormais de 550 euros.

Les problèmes de paiement menacent également de mettre les fournisseurs d'énergie en difficulté. Par exemple, le taux de recouvrement des retards de paiement dans les 90 jours a chuté de 30 %. "Ainsi, le recouvrement des factures impayées ralentit, mettant en péril la trésorerie et la rentabilité des fournisseurs d'énergie."

Intrum a basé ses conclusions sur un échantillon de près de 100 000 dossiers de collecte dans le secteur de l'énergie.