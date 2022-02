Le gestionnaire du réseau Elia est-il préparé à la tempête Eunice ?

Comme les exploitants de réseaux à haute tension à l'étranger, Elia a annoncé une "alerte spéciale". Les préparatifs ont été intensifiés et les travaux prévus, par exemple, ont été annulés. Dans la mesure du possible, Elia recherche des capacités de secours supplémentaires. Par exemple, les cellules de crise d'Elia sont en état d'alerte pour permettre à l'entreprise de réagir rapidement. Il en va de même pour les fournisseurs d'Elia. De plus, les voitures ont déjà été ravitaillées en carburant et les batteries rechargées.

En outre, Elia a annulé "certaines coupes cruciales". En d'autres termes, le gestionnaire du réseau à haute tension annule la fermeture temporaire des lignes pour travaux. Elia ne peut de toute façon pas effectuer de tels travaux dans ces conditions météorologiques et, de plus, il peut être utile de disposer de cette capacité en cas de besoin, comme l'explique la porte-parole.

Par exemple, une double coupure sur la ligne 380 kV entre le poste haute tension de Breugel (Dilbeek) et Courcelles (près de Charleroi) a été nécessaire. Elle doit être remise en service ce midi.

Elia ajustera également les calculs pour assurer la capacité de secours nécessaire. "Chaque pylône a deux connexions. Par défaut, nous calculons la perte d'une seule connexion, mais en cas de tempête, nous passons au calcul de la perte d'un pylône en entier".

En calculant cela, Elia cherche une troisième ligne qui passe sur un autre pylône. Cette troisième ligne pourrait alors prendre le relais en cas de défaillance des deux lignes. "Mais nous ne pouvons pas garantir que nous serons en mesure de tout prendre en charge (rerouter)". Elia n'est pas en mesure d'estimer à l'avance la probabilité de telles défaillances. "Nous devons nous préparer à cela", conclut la porte-parole.