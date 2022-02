Deux autres fournisseurs de gaz cessent leurs activités en Grande-Bretagne

Au total, 28 fournisseurs du Royaume-Uni ont fait faillite ou ont cessé leurs activités parce qu'ils n'étaient plus rentables.

Le prix élevé du gaz a fait deux nouvelles victimes au Royaume-Uni. Les fournisseurs de gaz Whoop Energy et Xcel Power Ltd ont cessé leurs activités, a annoncé le régulateur britannique Ofgem. Au total, 28 fournisseurs du Royaume-Uni ont fait faillite ou ont cessé leurs activités parce qu'ils n'étaient plus rentables.

Whoop Energy et Xcel Power étaient des acteurs relativement petits, avec seulement quelques centaines de clients - principalement des entreprises. Les factures anticipées de ces clients seront "créditées", selon le régulateur britannique.

Au Royaume-Uni, les prix du gaz pour les utilisateurs finaux sont bloqués tous les trimestres. Mais cela signifie que de nombreux fournisseurs doivent acheter leur gaz naturel à un prix beaucoup plus élevé - les prix de gros ont été multipliés par cinq - que celui qu'ils peuvent répercuter sur leurs clients.

En avril, lorsque les prix de l'énergie seront à nouveau bloqués, un nouveau "choc des prix" est déjà attendu.