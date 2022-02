La Chine, responsable d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, investit dans trois mines de charbon

La Commission nationale de développement de la Chine prévoit d'investir plus de 24 milliards de yuans (3,3 milliards d'euros) dans ces projets.

La Chine investit des milliards supplémentaires dans trois projets différents de mines de charbon. Le pays continue donc à utiliser le combustible fossile qui est boudé dans de grandes parties du monde.

La Commission nationale de développement de la Chine prévoit d'investir plus de 24 milliards de yuans (3,3 milliards d'euros) dans ces projets. Grâce à cet investissement, le gouvernement chinois espère éviter une nouvelle pénurie d'électricité comme celle qui s'est produite à la fin de l'année dernière. Cela avait provoqué l'arrêt de certaines parties de l'économie chinoise pendant un certain temps. La pénurie avait été causée par la faible offre de charbon en raison de l'augmentation rapide des prix du combustible.

Cela a conduit de nombreux pays à se tourner, par exemple, vers le gaz pour la production d'électricité. Cependant, maintenant que le gaz est également cher, le charbon est à nouveau demandé. À la fin de l'année dernière, l'activité minière chinoise était déjà en forte hausse.

Ces investissements devraient contribuer à l'extraction de 19 millions de tonnes de charbon supplémentaires par an. Deux des trois projets d'extraction de charbon seront réalisés dans la province de Shaanxi, au nord-ouest du pays, et le troisième en Mongolie. Les projets devraient être financés en grande partie - environ 70 % - par des banques. Cela va à l'encontre des promesses d'autres banques dans le monde, dont beaucoup ont promis de ne plus investir dans les combustibles fossiles à la suite des accords sur le climat.

Pour l'instant, la Chine se concentre sur la sécurité énergétique et, contrairement à d'autres pays, a déclaré qu'elle ne serait pas neutre en carbone avant 2060. Le gouvernement chinois a récemment annoncé son intention d'aider les centrales électriques au charbon à fonctionner à plein régime. Mais cette décision inquiète les groupes environnementaux quant aux objectifs climatiques du pays.

Environ deux tiers de l'électricité chinoise est produite par le charbon. Le pays est responsable de près d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est bien plus que les émissions des États-Unis et de l'Union européenne. La réduction des émissions de la Chine est donc considérée comme essentielle pour atteindre les objectifs climatiques de Paris.