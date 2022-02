Le millésime 2022 devrait cependant être plus difficile, avertit la fédération.

Les vins de Bourgogne ont enregistré un nouveau record à l'export en 2021, mais l'année 2022 sera plus difficile, la récolte ayant été durement touchée par le gel du printemps dernier, a-t-on appris lundi auprès de la profession. L'export, qui représente environ la moitié des ventes des vins de Bourgogne, a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires historique de 1,3 milliard d'euros, en hausse de 28 % par rapport à l'année 2020, a indiqué dans un communiqué la Fédération des négociants-éleveurs de Grande Bourgogne.

"Ces résultats effacent définitivement l'effet Covid puisque, par rapport à l'année 2019, les ventes à l'export enregistrent une croissance de 27 %", se félicite la FNEB. "En moins de dix ans, les vins de Bourgogne ont pratiquement doublé leur chiffre d'affaires à l'export".

"Toutes les principales zones géographiques sont en progression et, en particulier, les États-Unis avec une hausse de 45 %", ajoute la FNEB.

Ce dynamisme est imputable à "la levée des restrictions liées à la pandémie, à la suspension du conflit commercial entre l'Europe et les États-Unis et la levée des taxes et enfin, à l'attrait toujours grandissant pour les vins de Bourgogne", précise dans le communiqué Albéric Bichot, président de la FNEB.

Le millésime 2022 devrait cependant être plus difficile, avertit la fédération. Le sévère gel d'avril dernier, qui a amputé de moitié environ la récolte en Bourgogne, va freiner la croissance.

"L'activité commerciale sera automatiquement plus calme en 2022, les maisons sont entrées dans une logique de gestion de la pénurie", souligne la FNEB, blâmant "la faible récolte 2021, mais aussi "le niveau, toujours plus bas, des stocks".

Les pertes de récolte dues au gel tardif de Pâques 2021 sont comprises entre 30 et 50 %, voire 70 à 80 % pour les blancs de la Côte de Beaune et -50 % dans le Chablis et le Mâconnais, a récemment évalué François Labet, président du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB).