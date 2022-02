Marre de votre manager ? Vous n'êtes pas les seuls

La crise sanitaire semble avoir profondément détérioré la relation entre les employés et leurs supérieurs.

Manque de confiance, favoritisme, mauvais management... 74 % des 2 000 employés interrogés dans le cadre d'une étude de StepStone souhaitent changer de manager. Le site de l'emploi belge "vise à apporter un éclairage nouveau et à sensibiliser au bien-être des employés et des managers, afin de tracer et de comprendre la relation entre les deux parties", précise-t-il dans un communiqué.

Un employé sur trois souffre de cauchemars à cause de son patron ou de sa patronne, soit une augmentation de 23 % par rapport à l'édition 2019 de cette étude.

Plus alarmant encore : 31 % des répondants ont déjà demandé de l'aide pour leur santé mentale. Un nombre doublé depuis l'avant-crise sanitaire. Le même nombre d'employés a déjà quitté son emploi en raison d'une mauvaise relation avec son supérieur.

"Juste des collègues"

Au-delà de l'appréciation, ou non, du style de management, l'étude de StepOne se penche également sur les relations personnelles. Il en ressort que 47 % des employés déclarent être "juste des collègues" avec leur supérieur, contre 6 % qui les considèrent en revanche comme des amis. 30 % des répondants estiment ne pas avoir de relation claire avec leur patron ou patronne.

À l'inverse, 45 % des employés interrogés déclarent qu'ils essaient "activement d'éviter de voir leur supérieur en dehors du lieu de travail".

Une autre étude de StepStone publiée en janvier 2022 révélait également que 40 % des employés estiment que leur relation avec leur manager s'est détériorée depuis le début de la crise sanitaire. Parmi les raisons évoquées : manque de soutien (selon 58 % des répondants), manque de récompenses (52 %) ou encore, stress accru dû à leur management (46 %).