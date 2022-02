Pourquoi les actionnaires d'Apple sont "préoccupés" par le salaire de Tim Cook

Au mois de janvier, il a été rendu public que le président du géant de la tech Apple, M. Tim Cook, avait obtenu une rémunération de 99 millions de dollars en 2021. Une somme mirobolante, qui dépasse largement son salaire de base de 3 millions de dollars, en raison des gains supplémentaires perçus l'année dernière grâce à des primes et actions.

Cependant, d'après la société de conseil en vote des actionnaires Institutional Shareholder Services (ISS), il existe une "préoccupation importante" des actionnaires concernant les actions reçues par le président de la société.

En effet, Tim Cook a notamment reçu 82,35 millions de dollars de stock options, dont 44,8 millions pour ses performances en tant que patron d'Apple. Pour la société de conseil, comparé à d'autres entreprises de la même envergure, cette rémunération est "largement au-dessus".

De plus, d'après le journalFinancial Times, les votes des actionnaires sur les rémunérations des dirigeants d'Apple sont uniquement consultatifs, et la dernière modification significative de la rémunération de Tim Cook date de 2013.

La prochaine réunion annuelle des actionnaires d'Apple se tiendra en vidéo-conférence le 4 mars prochain. Critiqueront-ils ouvertement la rémunération du CEO, ce qui pourrait aboutir à un changement pour 2022 ?