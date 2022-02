Crise ukrainienne : "L'incertitude va fortement augmenter" pour l'économie européenne

"La violation du droit international à travers la reconnaissance par la Russie de deux territoires séparatistes en Ukraine va fortement augmenter cette incertitude", a déclaré ce mardi le commissaire européen à l'Economie, Paolo Gentiloni, dans un discours en visioconférence.

Le 10 février, la Commission avait légèrement révisé à la baisse ses prévisions de croissance en Europe pour 2022, et à la hausse pour 2023. Pour la zone euro, elle tablait sur une progression du produit intérieur brut (PIB) de 4 % cette année et de 2,7 % l'an prochain, contre respectivement 4,3 % et 2,4 % attendus jusque-là.

Mais Paolo Gentiloni avait déjà averti que les incertitudes étaient "élevées" notamment en raison des tensions avec la Russie.

La Russie est le premier fournisseur de gaz de l'Europe et une confrontation militaire avec Moscou pourrait propulser les prix de l'énergie vers des sommets jamais atteints.