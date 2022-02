La confiance des chefs d'entreprise est au plus bas depuis avril 2021

Le baromètre de conjoncture a poursuivi son lent repli en février, indique mardi la Banque nationale de Belgique. À l'instar des deux mois précédents, la confiance des chefs d'entreprise s'est quelque peu tassée, tombant à son plus bas niveau depuis avril 2021. En détails, dans les services aux entreprises, les entrepreneurs continuent de faire preuve d'hésitation, alternant regain et perte de confiance. Le recul de ce mois-ci est imputable à une importante révision à la baisse des perspectives relatives à la demande générale du marché.

Un léger repli est également observé dans l'industrie manufacturière. Il repose sur une appréciation plus défavorable de la situation actuelle, qu'elle concerne le carnet de commandes total ou le niveau des stocks.

Dans le commerce, l'amélioration, qui intervient au terme de trois reculs, découle de prévisions plus positives de demande et de commandes auprès des fournisseurs. D'un point de vue sectoriel, le rebond de confiance a uniquement touché les commerces de meubles et de textiles.

Dans la construction, les chefs d'entreprise ont porté un regard plus positif sur les évolutions récentes du matériel utilisé et du carnet de commandes total, dont le niveau a par ailleurs été apprécié plus favorablement compte tenu de la saison, souligne la BNB.

Par ailleurs, le pourcentage d'entreprises qui jugent les conditions de crédit restrictives s'est ainsi élevé à 9,9 % en janvier, contre 10,1 % en octobre 2021. Toutefois, il ressort de l'enquête trimestrielle sur l'appréciation des conditions de crédit par les entreprises, menée en janvier 2022, que les conditions générales d'accès au crédit bancaire sont restées quasiment inchangées.