Le CEO d'Ageas plaide pour une adaptation de la loi sur les catastrophes naturelles

Afin que la répartition des coûts soit plus claire à l'avenir.

Pour Hans De Cuyper, CEO du groupe belge d'assurances Ageas dont AG Insurance est une filiale, le coût des différentes tempêtes qui ont touché la Belgique ces derniers jours n'est pas comparable avec celui, de 160 millions d'euros, des inondations du mois de juillet. Si les tempêtes du week-end précédent ont été fortes, leurs conséquences sont incomparables avec celles des inondations. "Les dégâts restent dans le cadre de nos prévisions pour les dégâts de tempête en 2022. Nous les y intégrons déjà, d'autant plus qu'elles sont de plus en plus fréquentes", justifie le patron du groupe d'assurances.

"C'était différent avec les inondations, car nous avons alors payé beaucoup plus que ce que nous étions légalement obligés de faire", a expliqué Hans De Cuyper.

Le CEO a donc plaidé ce mercredi pour une adaptation de la loi sur les catastrophes naturelles, afin que la répartition des coûts soit plus claire à l'avenir. Les coûts de réassurance pour les catastrophes naturelles ont quelque peu augmenté entre-temps, mais l'impact pour le client final (dans l'assurance incendie, NdlR) reste encore assez limité.