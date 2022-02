Zone euro : à cause de l'énergie, le taux d'inflation était en hausse de 5,1 % en janvier

En janvier, le taux d'inflation annuel était en hausse, à 5,1 %, dans la zone euro, contre 5 % en décembre, indique mercredi Eurostat, l'office européen de statistique. Un an auparavant, il était de 0,9%. Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux d'inflation était de 5,6%. Les taux annuels les plus faibles ont été observés en France (3,3 %), au Portugal (3,4 %) et en Suède (3,9 %). Les plus élevés ont, quant à eux, été enregistrés en Lituanie (12,3 %), en Estonie (11 %) et en Tchéquie (8,8 %). En Belgique, il s'établissait à 8,5 %.

Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient de l'énergie (+2,80 points de pourcentage), suivie des services (+0,98 pp), de l'alimentation, alcool & tabac (+0,77 pp) et des biens industriels hors énergie (+0,56 pp).