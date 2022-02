Invasion de l'Ukraine : l'exploitant de Nord Stream 2 peut exiger une compensation si le gazoduc ne peut être mis en service

D'après la société énergétique Wintershall Dea, qui a publié son rapport annuel ce jeudi, l'exploitant du gazoduc Nord Stream 2 pourrait faire valoir des demandes de compensation si la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 était empêchée par des interventions politiques. L'entreprise allemande est l'un des financeurs du projet.

La publication du rapport annuel de Wintershall Dea coïncide avec l'invasion militaire russe en Ukraine. L'entreprise, dont BASF est l'actionnaire majoritaire, affirme qu'un scénario sans compensation en cas d'intervention politique est impensable.

La mise en service du nouveau gazoduc destiné à acheminer le gaz naturel russe vers l'Allemagne et l'UE - via la mer Baltique - constitue depuis longtemps une source de discorde entre la Russie et l'Occident. Moscou pourrait en effet resserrer son emprise sur l'UE par le biais de la fourniture de gaz naturel. Et la menace russe toujours plus grande ces dernières semaines a aiguisé les positions.

Le gouvernement américain a imposé des sanctions à l'encontre de l'exploitant du gazoduc Nord Stream 2, une société de droit suisse, et de ses principaux dirigeants. C'est ce qu'a déclaré le président Joe Biden lors d'une annonce. Ces sanctions interviennent après que le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé mardi l'arrêt de la certification du gazoduc en réponse à la reconnaissance par la Russie de l'indépendance de Louhansk et de Donetsk.

Nord Stream 2 AG est détenue à 100 % par le géant gazier russe Gazprom, mais des accords financiers ont été conclus avec les sociétés énergétiques Engie, OMV, Shell, Uniper et Wintershall Dea. A noter que la structure derrière le gazoduc Nord Stream 1 déjà existant est différente. Gazpom possède un peu plus de la moitié de cet opérateur, le reste étant détenu par Wintershall Dea et PEG Infrastruktur, Nederlandse Gasunie et Engie.