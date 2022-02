L’"outplacement", le reclassement professionnel, fonctionne-t-il vraiment?

En 2020, plus de 16 000 Belges ont bénéficié d’un "outplacement", ou reclassement professionnel. Parmi eux, 58 % ont retrouvé un travail. Mais les plus de 55 ans éprouvent plus de difficultés. Certains l’ont utilisé pour réorienter leur carrière.