"Reste dehors" : Pas le bienvenu en Grande-Bretagne, le milliardaire Roman Abramotvitch serait en route vers la Russie

"Le Boeing 787 P4-BDL connu sous le nom de jet Roman Abramovitch a quitté l'aéroport de Nice ce jeudi 24 2022 à 9H00 UTC en direction de la Russie", annonce sur Twitter le commandement du transport aérien militaire.

Sur le tarmac du Terminal 1 de l'aéroport de Nice Côte d'Azur depuis quelques jours, "Bandit", le Boeing "Dreamliner" privé du milliardaire s'est envolé vers la Russie, alors que Moscou a commencé à envahir l'Ukraine cette nuit.

Si rien n'indique que Roman Abramovitch était à bord, le propriétaire du Club de Chelsea aurait été empêché d'entrer sur le territoire britannique, selon le journal The Sun. La Une du jour du tabloïd est clair : "Keep Out". En français : "reste dehors".

Le sous-titre est tout aussi franc : "Le pote de Poutine n'est pas le bienvenu au Royaume-Uni".

"Le pote de Poutine", vraiment ?

Il n'est pas avéré que Roman Abramovitch fait partie de l'entourage proche du président russe.

Toutefois, il était dans le viseur du chef de l'opposition russe Alexeï Navalny, ce dernier l'ayant identifié comme l'un des "facteurs clés" de la "cleptocracie" dirigée par Vladimir Poutine.