Économie belge : vers une augmentation de la croissance et une diminution du taux de chômage en 2022

La croissance de l'économie belge devrait s’établir à 3,0 % en 2022, avant de ralentir à 1,9 % en 2023 et à 1,3 % en moyenne au cours de la période 2024-2027, annonce le Bureau fédéral du Plan ce jeudi.

Une croissance qui s'accompagne d'une augmentation de l'emploi de 238 000 personnes et d’une hausse du taux d’emploi. A politique inchangée, la dette dépasse à nouveau les 110 % du PIB à partir de 2025. C'est ce qui ressort des Perspectives économiques 2022-2027 du Bureau fédéral du Plan.

Le taux de chômage, lui, serait en baisse. Les prévisions estiment qu'il atteindra 7,2 % en 2027.

Recul du déficit public

Concernant le déficit public, un recul de 4,2 % du PIB est attendu en 2022, pour ensuite se stabiliser autour de 4 % au cours de la période 2023-2027. Un niveau qui demeure élevé, comparé aux déficits des années précédant la crise sanitaire.

La dette publique, elle, diminuerait de 106,3 % en 2022, contre 1112,8 % en 2020. Toutefois, au vu des déficits élevés, combinée à la normalisation de la croissance économique et de l'inflation, elle repartira à la hausse à partir de 2023. Le taux d'endettement devrait retrouver son niveau de l'année de crise 2020 à l'horizon 2027.

"La crise sanitaire a grevé les finances de tous les niveaux de pouvoir", note le Bureau. Si la plus grande partie du déficit reste logée au niveau du pouvoir fédéral et de la sécurité sociale, "les déficits des différentes entités fédérées restent plus élevés qu'avant la crise, à l'exception de la Communauté flamande qui est en bonne voie de rétablir son équilibre budgétaire à un horizon de cinq ans."

Au niveau de la Région wallonne, si le déficit recule, il reste non négligeable. La Communauté française et la Région de Bruxelles-Capitale n’enregistreraient plus de réduction de leur déficit après 2022.

L'inflation devrait retomber

"En 2023 et 2024, l'inflation devrait retomber à, respectivement, 1,1 % et 1,2 %, étant donné la baisse des prix de l'énergie prise en compte pour ces deux années", est-il spécifié dans le rapport. "Par la suite, l'évolution de tous les prix devrait se normaliser et l'inflation devrait progressivement remonter, pour atteindre 1,6 % à la fin de la période de projection."

La forte inflation que l'on traverse actuellement (5,5 %) s'explique principalement par des problèmes d'approvisionnement et la hausse des prix de certaines matières premières alimentaires. Elle se traduit surtout par la flambée des prix de l'énergie.

"Les effets de second tour jouent également un rôle: l'inflation élevée entraîne une hausse des salaire qui, à son tour, se répercute sur les prix à la consommation", précise le Bureau, qui note toutefois que cette inflation sous-jacente resterait sous contrôle.

