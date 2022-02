Accueil Economie Conjoncture Karine Lalieux : "Les facteurs ne feront plus du flicage des bénéficiaires de la Grapa" Un accord a été obtenu en kern sur une nouvelle procédure de contrôle des 106 000 bénéficiaires de la grapa (garantie de revevu pour les personnes âgées). Qui sera en outre revalorisée de 285 euros net d'ici la fin de la législature pour les personnes isolées. ©BELGA François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





Ça y est, le feu vert du kern a été donné à la ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) pour la réforme de la procédure de contrôle de la Garantie de Revenu Aux Personnes Agées (Grapa). On le sait, cette procédure était sujette à controverses. L’obligation de séjour en Belgique, condition sine qua non pour bénéficier de cette allocation, était en effet essentiellement exercée par les facteurs. "Et les facteurs n’en voulaient plus. Leur fonction est de tisser du lien spécial avec...