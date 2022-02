Geler les avoirs russes : une nouvelle sanction sévère à l'encontre de Moscou

Le Royaume-Uni va renforcer ses sanctions visant le secteur financier russe en réaction à l'invasion de l'Ukraine, en gelant notamment les avoirs sur son territoire de toutes les banques russes "dans les jours à venir", a annoncé lundi la cheffe de la diplomatie.

"Nous allons mettre en place un gel complet des avoirs de toutes les banques russes dans les jours à venir, en cherchant à nous coordonner avec nos alliés", a déclaré Liz Truss au Parlement britannique.

Cette mesure figurera dans une nouvelle législation visant le secteur bancaire russe, qui permettra d'empêcher ces banques, dont le géant public Sberbank, de commercer en livres sterling et de bloquer l'accès aux marchés financiers, longtemps prisés des milieux d'affaires russes, à trois millions d'entreprises russes.

"Plus de 50 % des échanges commerciaux russes étant réalisés en dollars ou en livres sterling, nos mesures coordonnées avec les Etats-Unis vont réduire la capacité de la Russie à faire du commerce", a assuré Mme Truss.

Sans attendre un gel complet s'appliquant à toutes les institutions financières, les banques VEB (la banque de développement russe), Otkritié et Sovkombank vont être sanctionnées.

Londres a dès lundi matin sanctionné la banque centrale et le ministère des Finances russes, contribuant à une chute du rouble à des niveaux historiquement bas.

Liz Truss a expliqué que le gouvernement britannique, longtemps accusé de fermer les yeux sur les flux d'argent parfois douteux investis dans des propriétés à Londres ou dans la City, allait chercher à s'en prendre à plus d'oligarques en visant "leurs maisons, leurs yachts et tous les aspects de leurs vies".

"La guerre de Poutine pourrait durer des mois et des années", a souligné Liz Truss. "Je dis à nos amis ukrainiens : nous sommes avec vous, en Grande-Bretagne et dans le monde entier."

"Nous sommes prêts à faire des sacrifices économiques pour vous soutenir, peu importe le temps que cela prendra, et nous ne nous arrêterons pas tant que la souveraineté de l'Ukraine ne sera pas rétablie", a-t-elle insisté.

La France se prépare à geler davantage d'avoirs russes

De son côté, le gouvernement français se tient prêt à étendre à davantage de personnalités russes les mesures de gel d'avoirs déjà décidées sous l'égide de l'Union européenne, a annoncé lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Nous avons (...) identifié toutes les personnalités russes ayant des avoirs en France, qui pourraient être ajoutées à ces sanctions européennes en raison de leur proximité avec le pouvoir russe, et nous nous doterons des moyens juridiques de saisir l'intégralité de ces biens", a affirmé Bruno Le Maire lors d'une brève prise de parole à l'Elysée à l'issue d'un nouveau conseil de défense organisé par la président français, Emmanuel Macron.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne a annoncé une batterie de sanctions financières contre la Russie, ses dirigeants et des personnalités proches du Kremlin, notamment un gel de leurs avoirs et l'interdiction du territoire européen.

"A la demande du président (français) de la République, nous poursuivons le recensement complet des avoirs financiers des biens immobiliers, des yachts, des véhicules de luxe, qui appartiendraient à des personnalités russes sous sanctions européennes", a indiqué M. Le Maire.

A ses côtés, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a annoncé que des "mesures" seront prises "dans un délai extrêmement court" contre les "organes de propagande russes" qui mènent des actions de "désinformation" en Europe.

Dimanche, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait annoncé que les médias d'Etat russes Russia Today (RT) et Sputnik allaient être bannis de l'Union européenne afin de les empêcher de diffuser leurs "mensonges" sur la guerre menée par Moscou en Ukraine.

Sur le front économique, Bruno Le Maire a aussi indiqué qu'il recevrait cette semaine les filières françaises pénalisées par le conflit russo-ukrainien et les sanctions prises ou à venir, notamment sur les enjeux liés à l'approvisionnement en composants et métaux critiques, la Russie étant un des principaux fournisseurs de certains de ces métaux (titane, nickel, etc.)