Le chômage a baissé de près de 14 % en janvier en Belgique

Plus de 317 000 chômeurs belges ont reçu des allocations en janvier, soit une diminution de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Tant pour les hommes que pour les femmes, une diminution de 13,5 % a été enregistrée.

En chiffres absolus, il s'agit d'une diminution de 49 455 personnes par rapport à l'année précédente, dont 21 621 femmes et 27 834 hommes. C'est ce qui ressort des chiffres mensuels de l'ONEM de ce lundi. Le nombre de bénéficiaires du chômage temporaire a également diminué le mois dernier, de 186 601 unités, soit 37,3 %. Le nombre de travailleurs en chômage temporaire a atteint 313.212 unités physiques en janvier, ce qui correspond à 76.035 unités budgétaires compte tenu du nombre limité de jours de chômage au cours du mois.

La baisse s'est poursuivie dans toutes les catégories d'âge et dans toutes les régions : en Flandre de 19,2 %, en Wallonie de 9,8 % et à Bruxelles de 9,2 %. On constate également une diminution du chômage à temps plein de moins d'un an (-21 %), du chômage d'un à deux ans (-28 %) et du chômage de plus de deux ans (-2 %).