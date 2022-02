Production d'énergie éolienne en mer : Un "record absolu" en Belgique pour le mois de février

Les éoliennes offshore ont produit une quantité record d'électricité en février, soit plus d'un million de mégawattheures (MWh). "C'est un record absolu", ont déclaré lundi Annemie Vermeylen de la Belgian Offshore Platform et la ministre fédérale de l'Énergie Tinne Van der Straeten. Ce record est dû aux tempêtes qui ont soufflé sur la Belgique récemment. Le dernier mois record était octobre 2020, avec une production de 877.000 MWh. Le parc éolien était un peu plus petit à l'époque.

Le pic a été atteint le 17 février à 2h du matin, quand les éoliennes offshore ont tourné à leur capacité maximale, soit 2,2 GW. Ce jour-là, les éoliennes en mer ont produit de quoi subvenir aux besoins électriques de 5 millions de ménages. Selon la ministre Van der Straeten, l'éolien offshore a produit 16 % du total de la production en électricité en février.

Février est traditionnellement un mois favorable à l'énergie éolienne, mais la production de ce mois dernier était de 20 % supérieure à celle de février 2021 avec le même nombre d'éoliennes opérationnelles.