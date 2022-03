Comment Martin Shkreli est devenu "l’homme le plus détesté d’Amérique"

"Le public a une fascination pour le roublard" : ces hommes qui ont volé des millions d'euros avant de voir leur vie adaptée au cinéma

Les roublards et les arnaqueurs ont toujours attisé la curiosité du grand public, mais aussi du monde du cinéma. Les adaptations cinématographiques de leurs histoires et de leurs coups juteux de plusieurs centaines de millions d'euros foisonnent, mélange parfois troublant de réalité et de fiction...