"42 % des femmes travaillent à temps partiel, contre 10 % des hommes"

D'après une nouvelle étude réalisée par Partena Professional, près de 42 % des femmes travaillent à temps partiel, contre seulement 10 % des hommes. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le prestataire de services a étudié les différences d'organisation du travail entre les hommes et les femmes.

Partena a examiné de près la situation de 196 000 employés, dont près d'un quart en moyenne travaille à temps partiel. Ainsi, un écart important est visible entre les sexes, avec 42 % des femmes travaillant à temps partiel contre 10 % des hommes.

Bien que la différence se produise dans toutes les catégories d'âge, la part des femmes travaillant à temps partiel augmente avec l'âge. Parmi les personnes âgées de 20 à 30 ans, 33 % des femmes travaillent à temps partiel. Ce pourcentage augmente au fil des années. Parmi les salariés âgés de 50 à 60 ans, près d'une femme sur deux travaille finalement à temps partiel. Cette tendance n'est pas observée chez les hommes. Ici, le pourcentage diminue même d'environ 11 % chez les 20-30 ans, à 9 % chez les 50-60 ans.

Question d'éducation

Selon Partena Professional, l'éducation qu'une personne a reçue a une influence sur son choix de travailler à temps partiel ou non. Ainsi, le pourcentage d'employés à temps plein augmente avec un diplôme plus élevé. Cela vaut tant pour les femmes que pour les hommes, qui, avec un diplôme universitaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, sont moins susceptibles de choisir de travailler à temps partiel.

En ce qui concerne le type de contrat, il y a moins de différence entre les hommes et les femmes. Néanmoins, dans toutes les catégories d'âge, les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir un contrat à durée indéterminée.