Accueil Economie Conjoncture Guerre en Ukraine: pourquoi les spéculateurs sur le prix du nickel commencent à s'en mordre les doigts ? Le London Metal Exchange a dû suspendre les échanges autour du nickel, après une flambée des prix. La panique des vendeurs à découvert ont poussé les prix à s'envoler. En termes de ressources (et non de production actuelle mondiale), environ 70% des mines exploitables se concentrent en Australie, en France (Nouvelle-Calédonie), au Brésil, en Russie et à Cuba. Le premier producteur mondial reste actuellement l'Indonésie. ©Shutterstock Antonin Marsac Journaliste économique









Plus de 100 000 euros la tonne, une hausse de 111 % en une journée... Le prix du nickel explose et le London Metal Exchange (LME), place boursière de référence pour les échanges de métaux non ferreux,...