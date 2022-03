Indépendance énergétique : "Il faut faire dix fois plus vite que ce qu’on avait prévu de faire"

Multipliés par dix en l'espace de neuf mois, les prix du gaz battent record sur record

Si Washington veut s’attaquer au pétrole et au gaz russes, Berlin semble s’y opposer. Pour rappel, l’Allemagne est l’un des pays les plus dépendants du gaz russe. La première économie européenne serait donc la plus touchée en cas de sanctions sur les hydrocarbures russes.