Le secteur belge de la construction attire de plus en plus de femmes

Le nombre de femmes a augmenté de 19 % dans le secteur en l’espace de 5 ans. “La construction n’est plus le même secteur qu’il y a 20 ou 30 ans ; elle est devenue beaucoup plus technique et technologique”, explique Niko Demeester, administrateur délégué de la Confédération Construction,