L'écart salarial entre hommes et femmes toujours au-delà des 9 % en Belgique : "Il faut plus de transparence dans les entreprises"

Si l’on compare ce que gagnent chaque année les hommes et les femmes qui travaillent en Belgique, on arrive à un écart de 9,1 %, selon les derniers chiffres (rapport décembre 2021, données 2019) de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Un chiffre en constante diminution.