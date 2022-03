Les Etats-Unis vont annoncer un embargo sur les importations de pétrole russe

En réponse à l'invasion de l'Ukraine, le président américain Joe Biden va annoncer mardi un embargo sur les importations de pétrole russe aux Etats-Unis, ont rapporté mardi plusieurs médias américains. Les États-Unis vont également interdire l'importation de gaz naturel liquéfié et de charbon russes.

La décision aurait été prise en consultation avec les pays européens, qui ne rejoignent toutefois pas les États-Unis. L'Europe est, dans son ensemble, nettement plus dépendante des approvisionnements russes, qui représentent 40 % de ses besoins en gaz naturel et 30 % environ pour le pétrole. En revanche, seules 8 % des importations américaines de brut et produits pétroliers venaient de Russie en 2021. Par ailleurs, les Etats-Unis n'importent pas de gaz russe.

Joe Biden doit s'exprimer à à 10H45 à Washington (16H45, heure belge) pour "annoncer des actions visant à sanctionner la Russie pour sa guerre injustifiée et non provoquée" contre l'Ukraine, a indiqué mardi la Maison Blanche.

Pression du Congrès

Initialement réticent à l'idée d'un embargo, qui risque d'accélérer encore l'inflation aux Etats-Unis, Joe Biden a été mis sous pression par le Congrès, où un consensus avait été trouvé lundi en vue de soumettre au vote une proposition de loi en ce sens.

"C'est la bonne décision à prendre", a commenté, sur la chaîne CNBC, le sénateur républicain du Texas Ted Cruz. "L'étape suivante, c'est de travailler avec l'Europe pour qu'elle fasse la même chose, se sèvre du pétrole et du gaz russes."

Pour M. Cruz, l'embargo est "un moyen de stopper (le président russe Vladimir) Poutine là où il est vulnérable. (...) Tous ses revenus proviennent de la vente de pétrole et de gaz. Si vous l'en privez, c'est comme ça que vous arrêtez la guerre en Europe."

"Nous allons voir une augmentation des prix du carburant ici aux Etats-Unis", a prévenu, sur la chaîne CNN, le sénateur démocrate du Delaware Chris Coons, et "en Europe, ils vont voir des hausses spectaculaires. C'est le prix de la défense de la liberté et du soutien au peuple ukrainien".