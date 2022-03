Prolonger les centrales nucléaires ? "Pas recommandé, même compte-tenu de la crise actuelle du gaz", juge l'Allemagne

Les ministères allemands de l'Économie et de l'Environnement ont examiné si et dans quelle mesure le maintien en activité de ces réacteurs, prévus pour fermer fin 2022, pourrait contribuer à la sécurité énergétique du pays.

La conclusion est sans appel: une prolongation "ne pourrait apporter qu'une contribution très limitée à la résolution du problème et ce, à des risques économiques, constitutionnels et sécuritaires très élevés", selon un communiqué. La mesure n'est donc "pas recommandée, même compte-tenu de la crise actuelle du gaz", selon les ministères.

Le gaz russe, qui représente 55 % des importations de gaz en Allemagne, sert essentiellement à la production de chaleur et à l'industrie, deux domaines où les centrales nucléaires n'entrent pas en jeu, selon un document explicatif. Les trois réacteurs encore en activité, situées à Isar 2 (sud), Emsland (nord) et Neckarwestheim (sud), ne produisent que 5 % de l'électricité allemande et leur prolongation remplacerait principalement l'électricité des centrales au charbon.

Pas de quoi résorber la crise actuelle du gaz et augmenter l'indépendance vis-à-vis de la Russie.

La guerre en Ukraine, élément perturbateur

Le gouvernement dirigé par le social-démocrate Olaf Scholz a vu sa stratégie énergétique totalement remise en cause par la guerre lancée contre l'Ukraine.

Sa feuille de route s'appuyait sur la poursuite de la sortie du nucléaire décidée en 2011 par Angela Merkel, la sortie du charbon d'ici 2030 et l'accélération du développement des renouvelables, principalement éolien et solaire. Prenant acte du bouleversement induit par la conflit, le ministre de l'Economie écologiste Robert Habeck a récemment dit qu'il n'y avait plus de "tabou" en matière énergétique, suggérant une prolongation du nucléaire et du charbon.

Outre la difficulté légale de prolonger l'autorisation des trois réacteurs, l'avis rendu mardi observe que cette solution "n'apporterait pas de quantités d'électricité supplémentaires durant l'hiver 2022-2023, mais au plus tôt à partir de l'automne 2023".

Outre une "plus-value énergétique" limitée au regard des frais à engager, "il n'est pas possible d'estimer de manière fiable l'ampleur des exigences de mise à niveau" en matière de sécurité, observe encore le document.

L'Allemagne, qui a commencé à prendre des mesures pour développer ses importations de gaz naturel liquéfié, non russe, doit présenter d'autres projets concernant les renouvelables dans les prochaines semaines.