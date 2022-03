Avec le Covid, les Belges ont perdu l'envie de voyager

D'après une nouvelle étude de HelloSafe.be, plateforme de comparaison de devis d'assurance, la crise du coronavirus a sédentarisé les Belges. L'analyse menée auprès de 628 Belges au mois de février montre que 71,2 % des répondants n'ont pas quitté la Belgique depuis le début de la crise sanitaire, et près de la moitié (48,4 %) n'ont pas l'intention de le faire.

Le nombre des voyages des Belges en 2021 est toujours 37,2 % inférieur comparé à l'avant-crise.

Ainsi, pour cette année 2022, 38 % des répondants ne pensent pas partir en vacances. Pour ceux qui le souhaitent, 9 % comptent rester en Belgique et 29,3 % visent l'Europe, avec notamment des pays proches comme la France, l'Espagne ou l'Allemagne. Pour les destinations plus lointaines, ce sont 22,9 % qui ont jeté leur dévolu sur l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis, devant l'Afrique (du Nord) avec une majorité de réponses pour le Maghreb.

Le top 3 des destinations est la France en numéro un, le Canada puis l'Espagne.