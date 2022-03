Si l'amélioration de la situation sanitaire et un début de normalisation des chaînes d'approvisionnement auraient dû soutenir la croissance durant la première moitié du trimestre, cet impact bénéfique devrait cependant être partiellement compensé par la nouvelle flambée des prix de l'énergie et la guerre en Ukraine.

L'activité économique belge devrait progresser de 0,6 % au premier trimestre 2022, selon les estimations de la Banque nationale (BNB) publiées mercredi. Si l'amélioration de la situation sanitaire et un début de normalisation des chaînes d'approvisionnement auraient dû soutenir la croissance durant la première moitié du trimestre, cet impact bénéfique devrait cependant être partiellement compensé par la nouvelle flambée des prix de l'énergie et la guerre en Ukraine. Deux facteurs qui pourraient réduire significativement la croissance à partir de mars. L'économie belge a enregistré des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre de 2021, en particulier parce que les restrictions liées à la nouvelle vague du Covid-19 ont été moins contraignantes que prévu, explique la BNB. Le PIB réel belge a alors augmenté de 0,5 %, un chiffre en hausse par rapport à une estimation précédente (+0,2 %) et légèrement plus élevé que la croissance du quatrième trimestre dans la zone euro (+0,3 %).

"Si la baisse de la consommation privée et des dépenses d'investissement des entreprises n'a pas été une surprise, le recul généralisé de la demande intérieure était inattendu. Seules des contributions positives significatives provenant des stocks et des exportations nettes ont maintenu la croissance en territoire positif au quatrième trimestre", commente la Banque nationale.

La croissance de la consommation privée devrait être, dans le meilleur des cas, atone au premier trimestre de 2022, prédit-elle. L'amélioration de la situation sanitaire et la suppression progressive de la quasi-totalité des mesures restrictives devraient soutenir la croissance de la consommation privée. La forte augmentation de l'incertitude au cours de la seconde moitié du trimestre ainsi que la nouvelle flambée des prix de l'énergie auront cependant pour effet de freiner les dépenses de consommation, estime la BNB.

Les retombées économiques potentielles de la guerre en Ukraine ne sont en outre pas encore pleinement prises en compte par les indicateurs utilisés dans les modèles de prévision, précise la Banque nationale.

Au total, l'estimation ponctuelle la plus plausible pour la croissance au premier trimestre semble être de 0,6 %, conclut-elle.