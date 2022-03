Les prix du pétrole baissent, ceux du gaz européen fondent

Les prix du pétrole baissaient mercredi et ceux du gaz européen, nettement plus volatils, fondaient, les investisseurs estimant que la possibilité d'un embargo européen sur les hydrocarbures russes a diminué malgré la poursuite des combats en Ukraine.

Vers 11H20 GMT (12H20 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai cédait 1,75 % à 125,74 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en avril perdait 1,94 % à 121,30 dollars.

La référence du marché du gaz naturel européen, le TTF néerlandais, reculait de 18,09 % à 175,75 euros le mégawattheure.

L'extrême volatilité du marché n'étonnait plus les investisseurs: le cours du gaz a perdu 50 % depuis son sommet atteint lundi à 345 mégawattheure, mais reste en hausse de 147 % depuis le début de l'année.

En début de semaine, "le marché avait misé sur la possibilité que l'offre russe disparaisse complètement, soit avec un embargo (européen) soit par un arrêt des exportations du gazoduc Nord Stream 1 par la Russie. Ces scénarios sont moins probables donc la prime au risque diminue un peu", explique à l'AFP Richard Gorry, analyste chez JBC Energy.

Le président américain Joe Biden a annoncé mardi un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz mais l'Europe, bien plus dépendante des extractions russes, se montre plus prudente.

La Commission européenne a proposé mardi aux Vingt-Sept de diversifier leurs approvisionnements, gonfler leurs réserves et diminuer leur consommation d'énergie, et l'UE vise tout juste une diminution de deux-tiers dès cette année de ses achats d'hydrocarbures russes.

La baisse du cours du gaz a démarré lundi quand le chancelier allemand a reconnu que les importations de gaz russe étaient "essentielles" pour l'Europe.

Mais un revirement de situation reste possible : "le risque de perturbations graves des échanges est élevé tant que le conflit se poursuit", préviennent les analystes de Barclays dans une note.