Impossible de passer à côté dans le contexte actuel. La hausse frénétique des prix du gaz, de l'électricité et des carburants a été abordée en séance plénière lors des débats à la Chambre.

Prix de l'énergie : "Le gouvernement ne peut pas payer les factures de tout le monde, mais il ne peut pas non plus ne rien faire"

Interpellé par les députés sur la flambée des prix de l'énergie à tous les niveaux, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a rappelé qu'il avait déjà soumis plusieurs mesures à ses partenaires du gouvernement, et que celles-ci étaient en attente approbation.

"J'entends les préoccupations exprimées au sujet des prix qui grimpent pour le gaz, l'électricité et à la pompe : aujourd'hui, la situation est intenable pour la population", a déclaré le ministre, insistant qu'il "tapait sur le clou" depuis plusieurs mois déjà. "Le gouvernement ne peut bien sûr pas payer les factures de tout le monde, mais le gouvernement ne peut pas non plus ne rien faire."

Il a ensuite rappelé que la réduction des accises sur le carburant pour arriver au minimum européen, le fameux cliquet inversé, ou encore la baisse de la TVA à 6 % étaient sur la table du gouvernement. "L'arrêté royal est prêt, nous devons simplement décider. Au sein de ce parlement, il y a beaucoup de soutien : j'attends le même soutien une fois assis à la table du gouvernement. Je me battrai jusqu'à ce qu'une décision soit prise, c'est nécessaire pour nos ménages."

"Soyez furieux"

Si les partis de l'opposition saluaient les intentions, ils déploraient la lenteur de la procédure. "En résumé : l'arrêté royal est prêt, mais il est bloqué. Et visiblement, le blocage ne date pas d'hier. Entre vos propos et le quotidien des gens, il y a un choc énorme. Je me demande si chaque parti de la majorité n'essaie pas de tirer un maximum de gloire, au lieu de trouver des mesures ambitieuses de façon collégiale dans l'intérêt des citoyens", pointait notamment Catherine Fonck (cdH).

"Monsieur Van Peteghem, vous êtes furieux, et je le comprends. Mais soyez tout autant furieux demain en cabinet restreint, afin qu'une décision soit prise au plus vite", plaidait pour sa part Bert Wollants (N-VA).

Un appel à l'urgence qui trouvait un écho au sein des députés de la majorité. "Qu'attend le gouvernement ? J'entends vos réponses, monsieur le ministre. Les solutions sont sur la table. Mais au moment d'aller faire son plein, c'est le découragement qui prévaut toujours : la décision doit être prise rapidement", insistait Steven Matheï, chef de fil CD&V à la Chambre.

Les pompistes vendent à perte

La situation des pompistes a également été abordée par Marie Christine Marghem (MR), rappelant que ces derniers étaient pour 85 % des indépendants en Belgique. "Il est temps de prendre des mesures. Les pompistes vendent le carburant moins cher qu'ils ne l'achètent", soulignait-elle, s'adressant à la ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten (Groen). "Le secteur vous a interpellée il y a huit jours, vous n'avez toujours pas répondu", regrettait-elle, pointant désormais les menaces des fermetures de pompes, et de blocage des dépôts pétroliers.

"J'ai lu dans la presse l'ultimatum posé au ministre Dermagne et à moi-même. Mais ce gouvernement ne travaille pas sous la menace d'un ultimatum : nous ne l'avons pas attendu pour nous mettre à table et chercher des solutions pour tous ces pompistes indépendants. Mais c'est un dossier complexe, dans lequel nous devons prendre en compte tous les aspects du problème", a rétorqué la ministre.

Une rhétorique qui n'a pas semblé convaincre la député MR, et qui risque également de laisser un goût de trop peu au secteur.